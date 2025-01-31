На Украине заявили о продвижении ВС РФ на правом берегу реки Оскол

Российские военные взяли село Новомлынск Харьковской области. Об этом сообщил украинский аналитический проект DeepState в своем Telegram-канале.

Отмечается, что таким образом Вооруженные силы (ВС) России получили еще один плацдарм на правом берегу реки Оскол. По данным проекта, в настоящий момент российские войска закрепляются в населенном пункте. Авторы канала также подчеркнули, что чем дольше Новомлынск остается под контролем армии России, тем сложнее будет Вооруженным силам Украины (ВСУ) за него биться.

Помимо этого в сообщении DeepState говорится, что тяжелой для украинских военных становится ситуация у населенного пункта Двуречное в Купянском районе Харьковской области.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщил, что российские войска в ходе успешных боевых действий продвинулись в районе сел Двуречная и Новомлынск и расширили зону оперативного контроля. По его словам, на тот момент в зону российского контроля перешло около пяти гектаров береговой линии в районе реки Оскол.