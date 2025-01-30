В Киеве раздались взрывы

В Киеве прогремели взрывы. Об этом сообщает издание «Общественное» в Telegram-канале.

Подробности произошедшего не приводятся. Незадолго до взрывов в городе была объявлена воздушная тревога.

В Киеве произошли взрывы

В ночь на четверг, 30 января, взрывы также были слышны в Сумах.

28 января по Украине был нанесен массированный удар по военным и энергетическим объектам. Взрывы прозвучали в Киеве, Кривом Роге и на аэродроме Васильков в Киевской области. Они также раздались в Сумской и Днепропетровской областях.