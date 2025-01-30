Французский генерал призвал создать «Еврогруппу по обороне»

В Евросоюзе необходимо создать «Еврогруппу по обороне», поскольку все страны — члены ЕС не согласятся на создание общей армии содружества. Целью такой группы будет подготовка к вероятным вооруженным конфликтам, заявил в эфире радиостанции Sud Radio отставной генерал Вооруженных сил Франции Венсан Депорт.

« Г о в о р и т ь , ч т о в н е з а п н о 2 7 с т р а н Е С о б ъ е д и н я т с я р а д и о б щ е й о б о р о н ы - э т о н е с б ы т о ч н а я м е ч т а . П о э т о м у н а д о с д е л а т ь т о , ч т о м ы с д е л а л и д л я е в р о - с о з д а т ь е в р о г р у п п у п о о б о р о н е . Н е о б х о д и м о , ч т о б ы р я д г о с у д а р с т в с о г л а с и л с я у т р а т и т ь ч а с т ь с в о е г о с у в е р е н и т е т а р а д и в с е о б щ е г о б л а г а » , — с к а з а л Д е п о р т .

По его словам, в ЕС должны прийти к такому соглашению как можно скорее.

Глава Минобороны Польши обратился с призывом к ЕС

В ноябре председатель Европарламента Роберта Метсола предложила создать Европейский союз обороны. По ее мнению, созданный ЕС союз безопасности и обороны дополнял бы НАТО.

Об идее создать общую армию Евросоюза уже высказывался экс-глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он отмечал, что в ближайшей перспективе в ЕС не будет собственной общей армии. Это связано с тем, что многие страны Евросоюза не хотят отказываться от суверенитета в сфере обороны, передавая часть своих собственных полномочий под юрисдикцию ЕС.

Ранее на Западе заговорили о планах Европы начать войну с Россией.