Европейские компании разработают новый боевой танк для армий Германии и Франции

Европейские производители боевых бронированных машин KNDS, Rheinmetall и фирма Thales подписали на днях соглашение об акционерном капитале проектной компании, которая будет разрабатывать основной боевой танк будущего для армий Германии и Франции. Такой танк должен будет заменить немецкие Leopard 2 и французские Leclerc.

Решение о его создании было принято еще до начала спецоперации на Украине - в 2017 году. Но тогда были обозначены сроки - к 2040-2045 годам. Теперь же, после явного провала на поле боя в зоне СВО немецких танков Leopard - значительная часть из них была уничтожена нашими войсками, - европейские оборонщики решили ускорить разработку "супертанка".

По данным издания Defense News, ускорение работ вызвано неудачным опытом применения танков на Украине.

Вот только окажется ли этот танк таким могущественным и неуязвимым, как на то явно рассчитывают немцы и французы, - огромный вопрос.

Опыт боевых действий в зоне СВО показал, что танки перестали быть основной движущей силой в ходе наступлений.

Бронемашины ценой в миллионы долларов запросто уничтожаются "собранными на коленке" FPV-дронами. Авиация, в основном боевые вертолеты, реактивная и ствольная артиллерия, барражирующие боеприпасы "Ланцет" и "КУБ", а также переносные противотанковые комплексы также отлично зарекомендовали себя при уничтожении танков ВСУ.

Даже российские офицеры и генералы уже не скрывают, что не посылают танки на передовую, а лишь используют их в качестве дальнобойной артиллерии для стрельбы с закрытых огневых позиций.

Кстати

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин вчера опубликовал в телеграм-канале пост под заголовком "Основные проблемы применения танков на поле боя". Самое любопытное, что нижеперечисленные аргументы приводит не сам аналитик, а ставшая в последние дни очень популярной китайская нейросеть DeepSeek.

По словам Рожина, искусственный интеллект выдал этот текст по одному запросу менее чем за минуту. Итак, что же думает искусственный разум об эффективности танков в современных военных конфликтах:

танки теряют преимущества в условиях городской застройки, лесистой или горной местности. Зависимость от дорог и мостов ограничивает их маневренность. Ограничена мобильность в сложной местности;уязвимость к современным противотанковым средствам. Активное развитие технологий делает противотанковые средства более доступными и эффективными. Танки становятся мишенью для высокоточного оружия, такого как противотанковые ракетные комплексы (ПТРК), дроны-камикадзе и управляемые боеприпасы;современные танки требуют значительных финансовых затрат на разработку, производство и эксплуатацию.

Ремонт и логистика в условиях боя становятся сложными и дорогостоящими;танки уязвимы без прикрытия пехоты, артиллерии и авиации. Отсутствие координации увеличивает риск потерь;проблемы защиты экипажа. Несмотря на бронирование, экипаж остается уязвимым к современным боеприпасам и взрывным устройствам. Потеря экипажа выводит танк из строя, даже если он исправен;ограниченная скрытность. Танки легко обнаруживаются с помощью тепловизоров, радаров и спутников. Большие габариты и шум двигателя затрудняют скрытное передвижение;эволюция тактики противника. Противник нейтрализует танки с помощью засад, минирования, использования дронов;экологические и логистические ограничения. Танки требуют большого количества топлива и боеприпасов, что создает сложности в условиях длительных операций. Тяжелая техника может быть непригодной для использования в определенных климатических условиях.