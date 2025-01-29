Над Ливией впервые сбили тяжелый турецкий БПЛА Bayraktar Akinci

В небе над Ливией впервые сбили тяжелый ударный беспилотник Bayraktar Akinci ВВС Турции. Об этом сообщает «Военное обозрение».

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Отмечается, что БПЛА был подбит над территорией северо-западной Ливии. Это стало первой официально подтвержденной потерей такого БПЛА. При этом, кем был сбит беспилотник пока неизвестно.

Напомним, что БПЛА Bayraktar Akinci встал на вооружение ВВС Турции в 2021 году. Беспилотник относится к новому классу тяжелых БПЛА — его размах крыльев составляет 20 метров, а высота полета достигает 12 тысяч метров. При этом Akinci может находится в воздухе около суток, неся на себе более тонны различного вооружения.

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