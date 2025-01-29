Командир взвода 810-й бригады морской пехоты с позывным Егерь и командир штурмовой роты с позывным Буня рассказали о первом бое с украинскими войсками в курском райцентре Суджа.

Морпехов перебросили в Курскую область 25 июля. 7 августа, на следующий день после вторжения ВСУ в Курскую область 810-я бригада заняла позиции в Судже.

" М ы п р о в е л и р а з в е д к у с д р о н о в и з а ш л и . П е р в а я а т а к а с л у ч и л а с ь в о з л е м о с т а . У к р а и н с к и й Б П Л А у д а р и л п о м а ш и н е , в к о т о р о й ж е н щ и н а в е з л а д е т е й - и н в а л и д о в . О н и с г о р е л и з а ж и в о . П о с л е э т о г о к о м а н д и р р о т ы п р и к а з а л : м ы о с т а е м с я , н е и м е е м п р а в а у й т и " , - р а с с к а з а л Е г е р ь RT.

Наши военные вывезли из города на "Газелях" порядка 80 мирных жителей, а потом украинцы устроили на эвакуаторов засаду.

" Р е б я т а в о з в р а щ а л и с ь з а н о в о й п а р т и е й г о р о ж а н , и х м а ш и н у р а с с т р е л я л и . М ы п о п ы т а л и с ь н а й т и д р у г о й п у т ь , н о д в о е м о и х р а з в е д ч и к о в п о г и б л и " , - р а с с к а з а л Б у н я .

Морские пехотинцы заняли оборону в мэрии, откуда просматривался весь город. Вышку сотовой связи неподалеку украинцы вскоре снесли артиллерией и крыша администрации осталась единственным местом, где хоть как-то ловила сотовая связь. Туда Буня выходил ночью, чтобы отправить сообщения родным. Прощался на всякий случай - потому что не знал, выживет ли завтра.

" Д н е м б ы л а д . В с у ш н и к и с н а ч а л а п р е д л а г а л и н а м с д а т ь с я , а к о г д а м ы о т к а з а л и с ь , с т а л и л у п и т ь и з в с е г о . П о д х о д и т ь б о я л и с ь . П о с о т н е д р о н о в в д е н ь з а н о ч ь в н а с п р и л е т а л о . Д н е м и з д а л и р а б о т а л и т а н к и . П р и ч е м н е т о л ь к о п о н а м , н о и п о д о м а м г о р о ж а н . П о п р и н ц и п у : о д и н в ы с т р е л - о д и н д о м . П е х о т а п ы т а л а с ь п е р е м е щ а т ь с я , м ы о т с т р е л и в а л и с ь . Б ы л д е н ь , к о г д а м ы и з р а с х о д о в а л и 4 0 т ы с я ч п а т р о н о в " , - п р о д о л ж и л р о т н ы й .

В подвале мэрии спрятали мирных жителей. ВСУ обстреляли администрацию ракетами, после этого морпехи гражданских перевели в другой подвал, а морпехи каждую ночь переходили в новое здание.