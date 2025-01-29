Военные РФ рассказали о первом бое за Суджу
Командир взвода 810-й бригады морской пехоты с позывным Егерь и командир штурмовой роты с позывным Буня рассказали о первом бое с украинскими войсками в курском райцентре Суджа.
Морпехов перебросили в Курскую область 25 июля. 7 августа, на следующий день после вторжения ВСУ в Курскую область 810-я бригада заняла позиции в Судже.
"Мы провели разведку с дронов и зашли. Первая атака случилась возле моста. Украинский БПЛА ударил по машине, в которой женщина везла детей-инвалидов. Они сгорели заживо. После этого командир роты приказал: мы остаемся, не имеем права уйти", - рассказал Егерь RT.
Наши военные вывезли из города на "Газелях" порядка 80 мирных жителей, а потом украинцы устроили на эвакуаторов засаду.
"Ребята возвращались за новой партией горожан, их машину расстреляли. Мы попытались найти другой путь, но двое моих разведчиков погибли", - рассказал Буня.
Морские пехотинцы заняли оборону в мэрии, откуда просматривался весь город. Вышку сотовой связи неподалеку украинцы вскоре снесли артиллерией и крыша администрации осталась единственным местом, где хоть как-то ловила сотовая связь. Туда Буня выходил ночью, чтобы отправить сообщения родным. Прощался на всякий случай - потому что не знал, выживет ли завтра.
"Днем был ад. Всушники сначала предлагали нам сдаться, а когда мы отказались, стали лупить из всего. Подходить боялись. По сотне дронов в день за ночь в нас прилетало. Днем издали работали танки. Причем не только по нам, но и по домам горожан. По принципу: один выстрел - один дом. Пехота пыталась перемещаться, мы отстреливались. Был день, когда мы израсходовали 40 тысяч патронов", - продолжил ротный.
В подвале мэрии спрятали мирных жителей. ВСУ обстреляли администрацию ракетами, после этого морпехи гражданских перевели в другой подвал, а морпехи каждую ночь переходили в новое здание.
"В итоге всушники не могли понять, откуда ждать атаки, а нам удалось подбить Bradley", - сказал Егерь.