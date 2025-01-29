Пентагон заявил о чрезмерных притязаниях России в Арктике

Россия выдвигает чрезмерные притязания на арктические морские ресурсы. Об этом заявил помощник заместителя начальника штаба ВМС США по операциям, планированию и стратегии контр-адмирал Бен Николсон, выступая на конференции в вашингтонском Атлантическом совете (признан нежелательной в России организацией), передает ТАСС.

По словам военного, в Арктике нет «точек кинетического столкновения», как в Красном море, но региону бросают все больше вызовов.

« Р о с с и я р а с ш и р я е т с в о е в о е н н о е и э к о н о м и ч е с к о е п р и с у т с т в и е в р е г и о н е и в ы д в и г а е т ч р е з м е р н ы е п р и т я з а н и я н а р е с у р с ы н а м о р с к о м д н е » , — з а я в и л п р е д с т а в и т е л ь Пентагона.

Николсон также обратил внимание на Китай, который, не будучи арктический державой, стремится нормализовать свое присутствие в регионе и нарастить там влияние.

Ранее советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц заявил, что Соединенные Штаты занимают слабые позиции в Арктике по сравнению с Россией. Он отметил, что российская сторона владеет более чем 60 ледоколами против двух у США.

Заявление Уолца прозвучало в качестве объяснения притязаний Трампа на Гренландию. Советник американского президента пояснил, что Гренландия важна для США, поскольку является частью соперничества в Арктике, от которого зависит национальная безопасность страны.