Дрон на оптоволокне влетел в автомобиль ВСУ в Сумской области

Российский оператор беспилотника ликвидировал замаскированный автомобиль ВСУ в Сумской области. Для этого был использован FPV-дрон на оптоволокне группировки войск «Север», сообщает Министерство обороны РФ и публикует кадры удара.

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Украинскую технику, спрятанную в лесополосе, обнаружили с помощью разведывательного беспилотника, уточняет российское оборонное ведомство.

« П о с л е а н а л и з а п о л у ч е н н ы х р а з в е д д а н н ы х б ы л о п р и н я т о р е ш е н и е о б о г н е в о м в о з д е й с т в и и н а а в т о м о б и л ь п р о т и в н и к а » , - г о в о р и т с я в о п и с а н и и к в и д е о .

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») оснащены камерой, которая передает видео на монитор, очки виртуальной реальности или шлем оператора. Управление осуществляется от первого лица при помощи пульта.