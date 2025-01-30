Дрон на оптоволокне влетел в автомобиль ВСУ в Сумской области

Российский оператор беспилотника ликвидировал замаскированный автомобиль ВСУ в Сумской области. Для этого был использован FPV-дрон на оптоволокне группировки войск «Север», сообщает Министерство обороны РФ и публикует кадры удара.

Дрон на оптоволокне влетел в автомобиль ВСУ в Сумской области
© ТК «Звезда»

Украинскую технику, спрятанную в лесополосе, обнаружили с помощью разведывательного беспилотника, уточняет российское оборонное ведомство.

«После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии на автомобиль противника», - говорится в описании к видео.

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») оснащены камерой, которая передает видео на монитор, очки виртуальной реальности или шлем оператора. Управление осуществляется от первого лица при помощи пульта.

Военные новости
Николай Баранов
Минобороны России