Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли потерять несколько сотен военнослужащих при отступлении от Великой Новоселки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на аналитика из компании Black Bird Group Паси Паройнена.

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Эксперт отметил, что при отступлении украинским войскам нужно было перейти через реку и пройти более километра по затопленной равнине.

« П о ч т и н е б ы л о в о з м о ж н о с т и о т с т у п и т ь о т т у д а ( о т В е л и к о й Н о в о с е л к и — « Г а з е т а . R u » ) » , — с к а з а л П а р о й н е н .

26 января в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России взяли под контроль поселок Великая Новоселка. По данным оборонного ведомства, этот населенный пункт был последним крупным рубежом ВСУ на Южно-Донецком направлении.

29 января председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что правительство Украины сознательно обрекло гарнизон ВСУ в населенном пункте Великая Новоселка на поражение, запретив им отступать и сдаваться в плен.