В США назвали возможные потери ВСУ при отступлении от Великой Новоселки

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли потерять несколько сотен военнослужащих при отступлении от Великой Новоселки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на аналитика из компании Black Bird Group Паси Паройнена.

В США назвали возможные потери ВСУ при отступлении от Великой Новоселки
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Эксперт отметил, что при отступлении украинским войскам нужно было перейти через реку и пройти более километра по затопленной равнине.

«Почти не было возможности отступить оттуда (от Великой Новоселки «Газета.Ru»)», сказал Паройнен.

26 января в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России взяли под контроль поселок Великая Новоселка. По данным оборонного ведомства, этот населенный пункт был последним крупным рубежом ВСУ на Южно-Донецком направлении.

29 января председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что правительство Украины сознательно обрекло гарнизон ВСУ в населенном пункте Великая Новоселка на поражение, запретив им отступать и сдаваться в плен.

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