Российские войска продвинулись к границам Днепропетровской области

Вооруженные силы (ВС) России развивают наступление, продвигаясь к границам Днепропетровской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

Источник канала заявил, что российские войска закрепились в Надеждинке и продолжают наступление. Также канал сообщает, что в приграничных районах Днепропетровской области уже начались эвакуационные мероприятия.

Ранее глава Днепропетровского областного совета Украины Николай Лукашук призвал жителей региона выезжать из районов, граничащих с Донецкой народной республикой. Он отметил, что официальная эвакуация населения пока не объявлена.

До этого советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский заявил, что ВС России осталось менее трех километров до административной границы с Днепропетровской областью. Но добавил, что это то самое направление, которое начинается от населенного пункта Селидово и продолжается на запад.