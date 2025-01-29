В Норвегии заявили об усилении военного присутствия на границе с РФ

Норвегия усилит военное присутствие на границе с Россией
Глава норвежского МИД Эспен Барт Эйде заявил, что Норвегия намерена усилить военное присутствие в области Финнмарк на границе с Россией. Об этом сообщает VG.
Как отметил Эйде, «новая линия» НАТО заключается в необходимости защищать «каждый дюйм» своей территории. В связи с этим Норвегия хочет усилить военное присутствие в Финнмарке и создает там бригаду.
По словам Эйде, Норвегия также рассматривает отмену ограничений на деятельность НАТО в Восточном Финнмарке. Начиная с 1950-х годов, в Норвегии действует ряд ограничений, связанных с военной деятельностью в приграничных районах с СССР/Россией.
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«Вполне естественно внести некоторые коррективы, связанные с новой ситуацией в сфере безопасности и новыми союзниками», - заявил глава МИД страны.
Сейчас Норвегия не разрешает проводить учения НАТО восточнее 24-го меридиана восточной долготы. Воображаемая граница проходит по городу Хаммерфест. В Осло обосновывали это тем, что СССР, а затем и Россия, не должны чувствовать угрозу из-за военной деятельности США и других стран НАТО вблизи границы. Эти самоограничения были частью норвежской политики «сдерживания и умиротворения».
Однако теперь Норвегия собирается изменить свою позицию. И Финляндия, и Швеция стали членами НАТО, таким образом Норвегия - больше не единственная скандинавская страна альянса, граничащая с Россией.
«У меня сейчас нет новостей на этот счет. Но вполне естественно рассмотреть возможность изменения наших принципов сдерживания», - подчеркнул Эйде.