В Норвегии заявили об усилении военного присутствия на границе с РФ

Глава норвежского МИД Эспен Барт Эйде заявил, что Норвегия намерена усилить военное присутствие в области Финнмарк на границе с Россией. Об этом сообщает VG.

Как отметил Эйде, «новая линия» НАТО заключается в необходимости защищать «каждый дюйм» своей территории. В связи с этим Норвегия хочет усилить военное присутствие в Финнмарке и создает там бригаду.

По словам Эйде, Норвегия также рассматривает отмену ограничений на деятельность НАТО в Восточном Финнмарке. Начиная с 1950-х годов, в Норвегии действует ряд ограничений, связанных с военной деятельностью в приграничных районах с СССР/Россией.

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« В п о л н е е с т е с т в е н н о в н е с т и н е к о т о р ы е к о р р е к т и в ы , с в я з а н н ы е с н о в о й с и т у а ц и е й в с ф е р е б е з о п а с н о с т и и н о в ы м и с о ю з н и к а м и » , - з а я в и л г л а в а М И Д с т р а н ы .

Сейчас Норвегия не разрешает проводить учения НАТО восточнее 24-го меридиана восточной долготы. Воображаемая граница проходит по городу Хаммерфест. В Осло обосновывали это тем, что СССР, а затем и Россия, не должны чувствовать угрозу из-за военной деятельности США и других стран НАТО вблизи границы. Эти самоограничения были частью норвежской политики «сдерживания и умиротворения».

Однако теперь Норвегия собирается изменить свою позицию. И Финляндия, и Швеция стали членами НАТО, таким образом Норвегия - больше не единственная скандинавская страна альянса, граничащая с Россией.