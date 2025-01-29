В области Финнмарк, граничащей с территорией России, будет создана отдельная бригада для усиления военного присутствия.

Об этом заявил глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде в интервью газете VG.

« С е й ч а с н о в а я л и н и я Н А Т О — э т о , ч т о н у ж н о з а щ и щ а т ь к а ж д ы й д ю й м т е р р и т о р и и . П о э т о м у м ы д о л ж н ы у с и л и т ь п р и с у т с т в и е в Ф и н н м а р к е , и п о э т о м у м ы т е п е р ь с о з д а е м б р и г а д у Ф и н н м а р к а » , — с к а з а л м и н и с т р .

24 января профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что Европа планирует разместить свои вооруженные силы на территории Украины на фоне продолжающихся успехов ВС России на фронте. Как отметил аналитик, соответствующий подход стран Евросоюза является «несерьезным».

25 января министр национальной обороны Греции Никос Дендиас заявил, что странам Евросоюза нечего «противопоставить российским танкам». Он напомнил, что президент США Дональд Трамп призвал страны НАТО повысить расходы на оборону до 5% ВВП.