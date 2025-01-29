В ХАМАС задумались об отказе освободить заложников из-за Израиля

Палестинское радикальное движение ХАМАС может отказаться освобождать дополнительную группу заложников 30 января, если Израиль не прекратит препятствовать поставкам гуманитарной помощи в сектор Газа.

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Об этом сообщает Asharq со ссылкой на источники.

«ХАМАС уведомил посредников, что если Израиль не прекратит препятствовать поставкам гуманитарных товаров в Газу, то в этом случае движение может не соблюдать обязательства по передаче заложников 30 января», — передает телеканал.

27 января боевики ХАМАС передали Израилю список заложников. Согласно переданному документу, 25 из 33 готовых к освобождению заложников все еще живы.

18 января стало известно, что всего в течение первой 42-дневной фазы соглашения ХАМАС должно освободить 33 израильтян из числа военных и гражданских женщин, а также раненых, детей и стариков в обмен на освобождение палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах