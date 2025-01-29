Президент Украины Владимир Зеленский сознательно погубил соединения Вооруженных сил Украины, оборонявшие Великую Новоселку, запретив им эвакуироваться.

В уничтожении гарнизона украинского лидера уличил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов, передает РИА Новости.

« У к и е в с к о г о р е ж и м а б ы л а в о з м о ж н о с т ь с п а с т и с в о и х с о л д а т , н о о н и е й п р е н е б р е г л и , ч т о б ы д о л о ж и т ь З а п а д у о л и ш н е м д н е у д е р ж а н и я п о с е л к а » , — з а я в и л Рогов.

Он добавил, что от украинских солдат только публично поступило как минимум четыре обращения с просьбой об эвакуации.

Ранее на Украине признали потерю Великой Новоселки. По информации украинского аналитического проекта DeepState, российские войска также продвинулись около Песчаного на юго-западе от Красноармейска (украинское название города — Покровск) и Андреевки на западе от Курахово, а также в районе Надеждинки и Барановки.