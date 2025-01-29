Появились подробности о воевавшем за ВСУ наемнике из Австралии

Канберра получила от Москвы подтверждение, что принимавший участие в боях на стороне украинских войск австралийский наемник Оскар Дженкинс жив и находится под стражей. Как сообщает РИА Новости, об этом заявила глава МИД Австралии Пенни Вонг.

В конце 2024 года в социальных сетях распространилось видео, на котором австралийского наемника якобы допрашивают российские военные. СМИ сообщали, что Дженкинс попал в плен. Позднее австралийский телеканал ABC заявил, что наемник якобы умер, после чего власти Австралии обратились к Москве, а посол РФ в стране Алексей Павловский был вызван в австралийский МИД. Канберра запрашивала информацию у Москвы.

« П р а в и т е л ь с т в о А в с т р а л и и п о л у ч и л о п о д т в е р ж д е н и е о т Р о с с и и , ч т о О с к а р Д ж е н к и н с ж и в и н а х о д и т с я п о д с т р а ж е й » , — з а я в и л а В о н г .

Она также отметила, что общалась с представителями Украины и президентом Международного комитета Красного креста. МИД Австралии оказывает семье Дженкинса консульскую помощь.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что озабоченность Австралии судьбой наемника лицемерна. Она отметила, что власти этой страны бездумно поддерживают Киев и дают зеленый свет на вербовку своих граждан Украиной.