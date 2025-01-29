На Украине рассказали о борьбе с алкоголизмом в ВСУ с помощью алкоголя

Украинские командиры борются с проблемой повального пьянства в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью алкоголя, разрешая бойцам употреблять его в неограниченных количествах во время коротких отпусков.

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О методах борьбы с алкоголизмом в армии рассказало издание «Украинская правда».

« К о м а н д и р д а е т и м н е с к о л ь к о д н е й , ч т о б ы о н и о т д о х н у л и и в ы п л е с н у л и н е г а т и в н ы е э м о ц и и . В э т о в р е м я в о е н н ы е м о г у т д е л а т ь ч т о у г о д н о , в т о м ч и с л е п ь я н с т в о в а т ь . Н о о н и о б я з а н ы в о п р е д е л е н н ы й д е н ь в е р н у т ь с я н а с л у ж б у в а д е к в а т н о м с о с т о я н и и » , — г о в о р и т с я в п у б л и к а ц и и .

Отмечается, что за нарушение режима контролируемого пьянства провинившегося бойца вообще лишают алкоголя.

Ранее в ВСУ предложили запретить продажу алкоголя в прифронтовой зоне из-за военных. По словам главы медицинской службы батальона «Волки Да Винчи» Алина Михайлова, пьянство украинских бойцов постоянно приводит к дракам и дебошам.