В российской Арктике предупредили о возможной атаке украинских беспилотников

В Мурманской области возможна атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В российской Арктике предупредили о возможной атаке украинских беспилотников
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Об этом жителей предупредил в Telegram губернатор входящего в российскую часть Арктики региона Андрей Чибис.

«Существует опасность прилета БПЛА», написал в блоге Чибис.

На фоне возможной атаки беспилотников чиновник призвал жителей Мурманской области сохранять бдительность и доверять лишь официальной информации.

Попытки ВСУ нанести удар по российской Арктике совершались и в 2024 году. Так, в сентябре прошлого года беспилотники были сбиты в районе поселка Высокий Мурманской области. Предположительно, ВСУ атаковать аэродром Оленья, используя дроны самолетного типа.

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Андрей Чибис
Украина