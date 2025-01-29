В российской Арктике предупредили о возможной атаке украинских беспилотников

В Мурманской области возможна атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Об этом жителей предупредил в Telegram губернатор входящего в российскую часть Арктики региона Андрей Чибис.

« С у щ е с т в у е т о п а с н о с т ь п р и л е т а Б П Л А » , — н а п и с а л в б л о г е Чибис.

На фоне возможной атаки беспилотников чиновник призвал жителей Мурманской области сохранять бдительность и доверять лишь официальной информации.

Попытки ВСУ нанести удар по российской Арктике совершались и в 2024 году. Так, в сентябре прошлого года беспилотники были сбиты в районе поселка Высокий Мурманской области. Предположительно, ВСУ атаковать аэродром Оленья, используя дроны самолетного типа.