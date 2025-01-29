ВСУ пытались атаковать станцию «Транснефть-Балтика» в Тверской области

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотников пытались ночью атаковать нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Транснефть-Балтика» в Тверской области. Об этом в среду, 29 января, сообщил Telegram-канал Shot.

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Отмечается, что никто из сотрудников предприятия не пострадал. Около часа ночи на подлете к НПС в Андреапольском районе ПВО уничтожили шесть беспилотников ВСУ. В результате падения осколков на станции начался пожар, однако его удалось потушить спустя пару часов, передает Telegram-канал.

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В этот же день в Минобороны РФ сообщили, что за ночь российские средства ПВО сбили 104 беспилотника Вооруженных сил Украины над несколькими регионами России. При этом 47 БПЛА были сбиты над территорией Курской области, 27 — над территорией Брянской области, а еще 11 — над территорией Смоленской области.

26 января в Севастополе объявляли угроза атаки баллистическими ракетами со стороны Вооруженных сил Украины. Спустя примерно полчаса, в 16:22 по московскому времени объявили отбой ракетной опасности.