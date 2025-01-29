Пленный из ВСУ рассказал об угрозе расстрела за отказ выполнять приказ

Командование угрожало расстрелом украинским солдатам за нежелание выполнять приказ.

Об этом сообщил взятый в плен российскими бойцами военнослужащий 117-й бригады ВСУ Иван Сташук на видеозаписи, предоставленной Минобороны России.

« К о м а н д и р р о т ы Б а т я у г р о ж а л н а м с т о в а р и щ е м , ч т о е с л и м ы н е з а х о т и м и д т и ( п р и м . – в ы п о л н я т ь п р и к а з ) , т о н а 1 5 л е т п о с а д я т и л и м о ж е т б ы т ь р а с с т р е л » , - п р и з н а л с я о н .

Пленный рассказал, как попал в ряды ВСУ и описал условия, при которых оказался в российском плену. Под предлогом проверки документов сотрудники Территориального центра комплектования задержали Ивана, когда он пошел выпить кофе с товарищем. Сташука призвали не волноваться, пообещали проверить данные и отпустить домой, но этого не произошло - его призвали.

Военную подготовку проходил 35 дней, но, по собственным заверениям, она не помогла. Восемь месяцев был водителем в тылу, потом перевели в 117-ю бригаду из-за нехватки личного состава.

Пленный рассказал, что его с товарищем отправили в посадку, несмотря на проблемы со здоровьем. У Ивана сорвана спина, у сослуживца тоже больная спина и ноги. Нашли небольшой блиндаж, который был плохо выкопан и фактически не защищал военных. Присели отдохнуть, мимо проходили российские военнослужащие и предложили сдаться, что украинцы и сделали.

Ранее пленный из Черкасской области рассказал, что в его городе не осталось мест на кладбище из-за серьезных потерь в личном составе в ходе боевых действий.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.