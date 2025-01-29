Пленный из ВСУ рассказал об угрозе расстрела за отказ выполнять приказ

Командование угрожало расстрелом украинским солдатам за нежелание выполнять приказ.

Пленный из ВСУ рассказал об угрозе расстрела за отказ выполнять приказ
© ТК «Звезда»

Об этом сообщил взятый в плен российскими бойцами военнослужащий 117-й бригады ВСУ Иван Сташук на видеозаписи, предоставленной Минобороны России.

«Командир роты Батя угрожал нам с товарищем, что если мы не захотим идти (прим. выполнять приказ), то на 15 лет посадят или может быть расстрел», - признался он.

Пленный рассказал, как попал в ряды ВСУ и описал условия, при которых оказался в российском плену. Под предлогом проверки документов сотрудники Территориального центра комплектования задержали Ивана, когда он пошел выпить кофе с товарищем. Сташука призвали не волноваться, пообещали проверить данные и отпустить домой, но этого не произошло - его призвали.

Военную подготовку проходил 35 дней, но, по собственным заверениям, она не помогла. Восемь месяцев был водителем в тылу, потом перевели в 117-ю бригаду из-за нехватки личного состава.

Пленный рассказал, что его с товарищем отправили в посадку, несмотря на проблемы со здоровьем. У Ивана сорвана спина, у сослуживца тоже больная спина и ноги. Нашли небольшой блиндаж, который был плохо выкопан и фактически не защищал военных. Присели отдохнуть, мимо проходили российские военнослужащие и предложили сдаться, что украинцы и сделали.

Ранее пленный из Черкасской области рассказал, что в его городе не осталось мест на кладбище из-за серьезных потерь в личном составе в ходе боевых действий.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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