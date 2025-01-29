ВСУ потеряли восемь БМП Bradley

За неполный месяц ВСУ потеряли восемь американских БМП М2А2 Bradley. Семь из них - в Курской области. Об этом сообщил в обновленной статистике ресурс Lostarmour, ведущий учет уничтоженной бронетехники противника.

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Первую в 2025 году американскую машину сожгли FPV-дронами 4 января у курского села Леонидово. Вообще российские беспилотники стали причиной гибели всех БМП - за исключением одной машины, которая фигурирует на видео уже сгоревшей и способ вывода ее из строя пока неочевиден. Одна БМП уничтожена в Торецке.

Помимо штатной динамической защиты BRAT, украинские Bradley оснащены раскладными "мангалами", а часть несет и средства радиоэлектронного подавления. Но, судя по результатам, эта защита неэффективна.

По официальным данным Госдепартамента США, ВСУполучили более 300 американских БМП в модификации М2 и 4 единицы техники в новейшей модификации М7. Вся техника поступила на вооружение 47-й механизированной бригады ВСУ "Магура". Значительная часть бронемашин была потеряна в 2023 году - в ходе контрнаступления украинской армии в Запорожсмкой области.

Остатки американской помощи постепенно перемалываются в Курской области.