Массированная воздушная атака ВСУ отражена в Ростовской области

Массированная воздушная атака ВСУ была отражена ночью в Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Всего, по его словам, были уничтожены 25 БПЛА, пострадавших нет.

ВРИО главы региона добавил, что в Красносулинском районе возле хутора Грачев из-за падения обломков беспилотника на опору ЛЭП произошёл обрыв электропроводов.