Слюсарь: массированная воздушная атака ВСУ отражена в Ростовской области
Массированная воздушная атака ВСУ была отражена ночью в Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
Всего, по его словам, были уничтожены 25 БПЛА, пострадавших нет.
ВРИО главы региона добавил, что в Красносулинском районе возле хутора Грачев из-за падения обломков беспилотника на опору ЛЭП произошёл обрыв электропроводов.
«На место выехали дежурные службы. Информация о последствиях на земле в других городах и районах уточняется», — написал Слюсарь в Telegram-канале.