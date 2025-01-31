Слюсарь: массированная воздушная атака ВСУ отражена в Ростовской области

Массированная воздушная атака ВСУ была отражена ночью в Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.

Массированная воздушная атака ВСУ отражена в Ростовской области
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Всего, по его словам, были уничтожены 25 БПЛА, пострадавших нет.

ВРИО главы региона добавил, что в Красносулинском районе возле хутора Грачев из-за падения обломков беспилотника на опору ЛЭП произошёл обрыв электропроводов.

«На место выехали дежурные службы. Информация о последствиях на земле в других городах и районах уточняется», написал Слюсарь в Telegram-канале.

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Юрий Слюсарь