Военно-политический эксперт Ян Гагин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) подорвали крупнейшее угледобывающее предприятие, пока еще находящееся под контролем Украины, — шахту по добыче коксующегося угля в Красноармейске (украинское название — Покровск) в ДНР. Его слова приводит РИА Новости.

« В з о р в а л и д л я т о г о , ч т о б ы о н а н е д о с т а л а с ь Р о с с и и . Э т о б ы л о е д и н с т в е н н о е м е с т о р о ж д е н и е к о к с у ю щ е г о с я у г л я н а У к р а и н е » , — о т м е т и л Г а г и н .

Эксперт не уточнил масштаб разрушений. По его мнению, инцидент представляет собой угрозу существованию металлургической промышленности Украины.