Гагин обвинил ВСУ в подрыве шахты в Красноармейске

Военно-политический эксперт Ян Гагин заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) подорвали крупнейшее угледобывающее предприятие, пока еще находящееся под контролем Украины, — шахту по добыче коксующегося угля в Красноармейске (украинское название — Покровск) в ДНР. Его слова приводит РИА Новости.

Гагин обвинил ВСУ в подрыве шахты в Красноармейске
© РИА Новости
«Взорвали для того, чтобы она не досталась России. Это было единственное месторождение коксующегося угля на Украине», отметил Гагин.

Эксперт не уточнил масштаб разрушений. По его мнению, инцидент представляет собой угрозу существованию металлургической промышленности Украины.

Военные новости
Ян Гагин
Покровск
Украина