Британия будет выпускать стволы для артиллерии ВСУ

Великобритания планирует восстановить выпуск артиллерийских стволов, которые будут отправлены на Украину. Об этом пишет UK Defence Journal (UKDJ) со ссылкой на правительство страны.

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« П р а в и т е л ь с т в о В е л и к о б р и т а н и и о б ъ я в и л о о з а к л ю ч е н и и к о н т р а к т а с т о и м о с т ь ю 6 1 м и л л и о н ф у н т о в с т е р л и н г о в н а в о с с т а н о в л е н и е п р о и з в о д с т в а а р т и л л е р и й с к и х с т в о л о в в Й о р к ш и р е в п е р в ы е п о ч т и з а д в а д е с я т и л е т и я » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Соглашение на производство стволов заключили с компанией BAE Systems, которая сотрудничает с предприятием Sheffield Forgemasters. Изготовленные в Йоркшире изделия будут отправлены Киеву для окончательной сборки и установки в артиллерийские системы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее в январе издание The War Zone писало, что армия США захотела получить новый завод для наращивания производства стволов буксируемых гаубиц M777, которые поставляют Киеву.

В декабре 2024 года стало известно, что примерно треть гаубиц M777 ВСУ были уничтожены или вышли из строя из-за износа.