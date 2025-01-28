США передают Украине около 90 ракет-перехватчиков для Patriot

США отправили Украине около 90 ракет-перехватчиков для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщает Axios со ссылкой на собственные источники.

Как сообщает портал, ранее эти ракеты хранились в Израиле. В данный момент они переправлены в Польшу, после чего их передадут Украине. Если это случится, данная партия станет самой крупной поставкой оружия Киеву из Израиля с начала конфликта.

Как сообщает источник, отправка стала возможна после того, как расположенная в Израиле система Patriot была выведена из эксплуатации в апреле 2024 года — израильские военные посчитали ее устаревшей. Тогда Киев предложил вернуть ракеты США, чтобы там их модернизировали и передали ВСУ.

Ранее в Израиле сообщили, что страна не будет передавать Украине трофейное оружие.