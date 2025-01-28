Франция может отправить войска в Гренландию

Франция начала обсуждать с Данией возможность отправки своих войск в Гренландию на фоне угрозы президента США Дональда Трампа забрать остров. Об этом сообщил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро, передает Газета.ru.

Отмечается, что ранее министр иностранных дел обсуждал данный вопрос с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

По словам Барро, другие страны Евросоюза в случае необходимости также могут направить своих военных на остров.

« Е с л и Д а н и я п о з о в е т н а п о м о щ ь , Ф р а н ц и я б у д е т т а м . Е в р о п е й с к и е г р а н и ц ы с у в е р е н н ы , б у д ь т о с е в е р , ю г , в о с т о к и л и з а п а д . Н и к т о н е м о ж е т п о з в о л и т ь с е б е в м е ш и в а т ь с я в н а ш и г р а н и ц ы » , — у к а з а л Б а р р о .

При этом, по его мнению, США вряд ли действительно вторгнутся в Гренландию.

Ранее Трамп заявлял, что для Вашингтона «абсолютно необходимо» владеть Гренландией. Премьер-министр острова Муте Эгеде, комментируя это, ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. По его словам, жители Гренландии хотят, чтобы она была независимым государством, а также желают быть единственными, кто решает их будущее.

В МИД Дании заявили, что Гренландия не достанется Трампу

Напомним, что до 1953 года Гренландия являлась колонией Дании. Она по-прежнему остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.