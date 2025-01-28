Франция может отправить войска в Гренландию

Франция подняла вопрос об отправке войск в Гренландию
Франция начала обсуждать с Данией возможность отправки своих войск в Гренландию на фоне угрозы президента США Дональда Трампа забрать остров. Об этом сообщил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро, передает Газета.ru.
Отмечается, что ранее министр иностранных дел обсуждал данный вопрос с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.
По словам Барро, другие страны Евросоюза в случае необходимости также могут направить своих военных на остров.
«Если Дания позовет на помощь, Франция будет там. Европейские границы суверенны, будь то север, юг, восток или запад. Никто не может позволить себе вмешиваться в наши границы», — указал Барро.
При этом, по его мнению, США вряд ли действительно вторгнутся в Гренландию.
Ранее Трамп заявлял, что для Вашингтона «абсолютно необходимо» владеть Гренландией. Премьер-министр острова Муте Эгеде, комментируя это, ответил, что остров не продается и никогда не будет продаваться. По его словам, жители Гренландии хотят, чтобы она была независимым государством, а также желают быть единственными, кто решает их будущее.
В МИД Дании заявили, что Гренландия не достанется Трампу
Напомним, что до 1953 года Гренландия являлась колонией Дании. Она по-прежнему остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора во внутренней политике.