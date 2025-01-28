Запад заинтересован в затягивании конфликта на Украине из-за заказов для своего оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом заявил помощник президента России Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

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« З а ч е м с т р а н а м С е в е р о а т л а н т и ч е с к о г о а л ь я н с а о т к а з ы в а т ь с я о т с в о и х в о е н н ы х п л а н о в ? М а х о в и к О П К США уже запущен и приносит прибыль, а отказываться от денег — не в традициях американцев. На фоне ограничений против России и военной поддержки Киева темпы роста доходов ОПК США достигли наивысших показателей. От них не отстают и европейские страны, входящие в НАТО», — отметил представитель Кремля.

По словам Патрушева, Европа начала создавать современное оружие, передав ВСУ« практически все просроченное устаревшее вооружение». Он указал на то, что «в этом просматривается заинтересованность западных стран затягивать боевые действия на Украине».

14 января бывшие госсекретарь Энтони Блинкен и шеф Пентагона Ллойд Остин заявили, что США получили прибыль от конфликта на Украине, укрепив свой военно-промышленный комплекс (ВПК). Кроме того, они добавили, что в стране появляется большое количество рабочих мест в оборонном секторе из-за продолжающегося украинского кризиса.