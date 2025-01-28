Иран впервые успешно испытал групповой полет двух типов БПЛА

Иранская армия в ходе учений провела успешные испытания группового полета двух типов беспилотников. Об этом заявил заместитель главы сухопутных войск по полевым вопросам бригадный генерал Карим Чешак, передает агентство SNN.

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« В х о д е у ч е н и й с у х о п у т н ы х в о й с к а р м и и в з а п а д н о м р е г и о н е с т р а н ы с о с т о я л с я п е р в ы й м а с с о в ы й п о л е т б е с п и л о т н ы х к о м п л е к с о в с д а л ь н о с т ь ю б о л е е 1 5 0 0 к м , а т а к ж е п е р в ы е л а з е р н ы е б о м б ы н а б а з е б е с п и л о т н и к о в с в о з м о ж н о с т ь ю т о ч н о г о п р и ц е л и в а н и я , о б н а р у ж е н и я и у н и ч т о ж е н и я » , — з а я в и л о н .

По словам генерала, в ходе испытаний ударные дроны Mohajer и Ababil с бомбами «Каэм», «Дастевара» и «Арман» определили и уничтожили цели возле скопления террористических сил по другую сторону границы. Он добавил, что протестированные дроны могут уничтожить цель в любых погодных и географических условиях.

До этого министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран готов незамедлительно вступить в переговоры с Западом по своей ядерной программе.