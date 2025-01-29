Рост дезертирства и неукомплектованность Вооруженных сил Украины (ВСУ) не дают Киеву идти в наступление. Об этом пишет WELT.

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Уточняется, что с весны прошлого года каждый следующий месяц Украина набирала примерно по 30 тысяч новых военных. При этом, как отмечается, одной из главных причин нахождения ВСУ в обороне является неукомплектованность подразделений.

Помимо этого, как утверждает член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин, самовольное оставление части может сорвать украинский план по мобилизации. Если число новобранцев также увеличит случаи дезертирства, то ВСУ не будут иметь необходимой живой силы для удержания территорий.

Ранее стало известно о массовых потерях и дезертирстве в 157-й бригаде ВСУ. Отмечалось, что их число достигло тысячи человек. Кроме того, сообщалось о 1,7 тысячи дезертировавших из элитной 155-й бригады ВСУ «Анна Киевская». Служащие в ней бойцы проходили обучение во Франции.