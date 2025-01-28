Эксперт указал на незаконные действия НАТО в Балтийском море

НАТО незаконно действует в Балтийском море после обрыва подводных кабелей. Такое мнение высказал военный блогер Михаил Звинчук. Его слова цитирует Tsargrad.tv. Он подчеркнул, что Запад не представил никаких доказательств того, что к повреждению коммуникаций причастна Россия. При этом силовики из Швеции и Латвии действуют так, будто вина Москвы полностью доказана, указал журналист.

Эксперт указал на незаконные действия НАТО в Балтийском море
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«Это выглядит так, что силовики Швеции и Латвии просто запустили «инсайд» в СМИ, которые раструбили об этом по миру. Предлог получен, и неважно, каким способом. Верховенство закона теперь не играет никакой роли страны Европы просто идут на саботаж, или рэкет, другими словами», сказал Звинчук.

26 января подводный оптоволоконный кабель, проложенный по дну Балтийского моря между Латвией и Швецией, получил повреждения, вероятно, в результате внешнего воздействия. После этого премьер Латвии Эвика Силиня заявила о созыве совещания с участием ответственных служб и министерств. Военно-морские силы страны направили патрульное судно к месту повреждения и связались по поводу инцидента со Швецией и другими союзниками по Североатлантическому альянсу.

Это уже не первое такое происшествие. Так, 26 декабря 2024 года финская погранслужба задержала танкер Eagle S, который, как предполагается, причастен к повреждению подводного электрокабеля Estlink 2, связывающего Финляндию с Эстонией. Ранее в Балтике были повреждены кабели связи C-Lion1 и Arelion, а также газопровод Balticconnector. Министр иностранных дел Эстонии заявил, что столь частые повреждения могут быть связаны с действиями «теневого флота» России.

Как писала газета The Telegraph, НАТО закупает ракеты Marks 3 для блокировки выхода российских кораблей из Балтийского моря.