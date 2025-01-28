НАТО незаконно действует в Балтийском море после обрыва подводных кабелей. Такое мнение высказал военный блогер Михаил Звинчук. Его слова цитирует Tsargrad.tv. Он подчеркнул, что Запад не представил никаких доказательств того, что к повреждению коммуникаций причастна Россия. При этом силовики из Швеции и Латвии действуют так, будто вина Москвы полностью доказана, указал журналист.

« Э т о в ы г л я д и т т а к , ч т о с и л о в и к и Ш в е ц и и и Л а т в и и п р о с т о з а п у с т и л и « и н с а й д » в С М И , к о т о р ы е р а с т р у б и л и о б э т о м п о м и р у . П р е д л о г п о л у ч е н , и н е в а ж н о , к а к и м с п о с о б о м . В е р х о в е н с т в о з а к о н а т е п е р ь н е и г р а е т н и к а к о й р о л и — с т р а н ы Е в р о п ы п р о с т о и д у т н а с а б о т а ж , и л и р э к е т , д р у г и м и с л о в а м и » , — с к а з а л З в и н ч у к .

26 января подводный оптоволоконный кабель, проложенный по дну Балтийского моря между Латвией и Швецией, получил повреждения, вероятно, в результате внешнего воздействия. После этого премьер Латвии Эвика Силиня заявила о созыве совещания с участием ответственных служб и министерств. Военно-морские силы страны направили патрульное судно к месту повреждения и связались по поводу инцидента со Швецией и другими союзниками по Североатлантическому альянсу.

Это уже не первое такое происшествие. Так, 26 декабря 2024 года финская погранслужба задержала танкер Eagle S, который, как предполагается, причастен к повреждению подводного электрокабеля Estlink 2, связывающего Финляндию с Эстонией. Ранее в Балтике были повреждены кабели связи C-Lion1 и Arelion, а также газопровод Balticconnector. Министр иностранных дел Эстонии заявил, что столь частые повреждения могут быть связаны с действиями «теневого флота» России.

Как писала газета The Telegraph, НАТО закупает ракеты Marks 3 для блокировки выхода российских кораблей из Балтийского моря.