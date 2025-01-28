Во Франции раскрыли, когда Украина получит истребители Mirage 2000-5

Франция планирует передать Украине свои истребители Mirage 2000-5 в самое ближайшее время, заявил министр иностранных дел Пятой республики Жан-Ноэль Барро в эфире радиостанции Sud Radio. Он уточнил, что приблизительно это должно произойти к концу первого квартала 2025 года, то есть в конце марта.

Французские [самолеты] Mirage будут в ближайшее время в украинском небе. [Это произойдет] в конце первого квартала, — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Ранее издание Financial Times со ссылкой на документы и источники сообщало, что американские чиновники пытаются исключить Украину из 90-дневной заморозки иностранной помощи. По данным СМИ, речь идет об Агентстве США по международному развитию (USAID) на Украине.

Соответствующий запрос новым американским властям подали высокопоставленные представители Госдепартамента, отвечающие за отношения с Европой и Евразией. Они уверены, что работа USAID на Украине отвечает соображениям национальной безопасности США.

На Украине захотели получить истребители Eurofighter

До этого журнал Foreign Policy со ссылкой на источники сообщал, что страны НАТО рассматривают два варианта предоставления гарантий безопасности Киеву с учетом позиции России по данному вопросу. Один из них предполагает предоставление Украине существенной экономической и военной помощи, второй — расширение ст. 5 Устава НАТО.