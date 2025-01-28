Более 100 десантников ВСУ идут в атаку на ВС РФ в районе хутора Никольский

Основное командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправило в Суджанский район Курской области около 100 бойцов десантников, которые на данный момент идут в контратаку на позиции ВС РФ около хутора Никольский. Об этом во вторник, 28 января, рассказало ТАСС, ссылаясь на источники в силовых структурах.

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При этом российские военные уже успели ликвидировать большую часть украинских бойцов, остальные отправились в бегство.

— К о м а н д о в а н и е В С У н о ч ь ю п е р е б р о с и л о в С у д ж а н с к и й р а й о н б о л е е 1 0 0 д е с а н т н и к о в , — ц и т и р у е т с л о в а с о б е с е д н и к а информагентство.

Ранее 28 января российские штурмовики прорвали линию фронта под Купянском и на тяжелой технике вошли в поселок Двуречная. Операция была проведена около четырех утра, и к рассвету важный населенный пункт на берегу реки Оскол оказался полностью под контролем Вооруженных сил РФ.

26 января ВСУ атаковали Свято-Троицкий храм в селе Муром Шебекинского городского округа Белгородской области с помощью дрона, который переносил зажигательные боеприпасы. Среди повреждений — полностью сгоревший купол здания, настенная роспись. Помимо этого, в результате удара разрушилась храмовая стена.