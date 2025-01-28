Более 100 десантников ВСУ идут в атаку на ВС РФ в районе хутора Никольский
Основное командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправило в Суджанский район Курской области около 100 бойцов десантников, которые на данный момент идут в контратаку на позиции ВС РФ около хутора Никольский. Об этом во вторник, 28 января, рассказало ТАСС, ссылаясь на источники в силовых структурах.
При этом российские военные уже успели ликвидировать большую часть украинских бойцов, остальные отправились в бегство.
— Командование ВСУ ночью перебросило в Суджанский район более 100 десантников, — цитирует слова собеседника информагентство.
Ранее 28 января российские штурмовики прорвали линию фронта под Купянском и на тяжелой технике вошли в поселок Двуречная. Операция была проведена около четырех утра, и к рассвету важный населенный пункт на берегу реки Оскол оказался полностью под контролем Вооруженных сил РФ.
26 января ВСУ атаковали Свято-Троицкий храм в селе Муром Шебекинского городского округа Белгородской области с помощью дрона, который переносил зажигательные боеприпасы. Среди повреждений — полностью сгоревший купол здания, настенная роспись. Помимо этого, в результате удара разрушилась храмовая стена.