TNI: российское подразделение С-500 "Прометей" угрожает НАТО

Начальник Генштаба РФ генерал армии ВС Валерий Герасимов заявил, что Россия развернула первый полк сил противовоздушной обороны (ПВО) С-500 «Прометей» для защиты Керченского моста, пишет The National Interest (TNI).

© Пресс-служба Минобороны РФ

Как пишут авторы публикации, полк уже направлен для стратегически важного Керченского моста.

« Э т а с и с т е м а н е п о х о ж а н и н а ч т о , ч т о м ы р а з в е р т ы в а л и р а н ь ш е » , — п о д е л и л с я Г е р а с и м о в .

По данным издания, «Прометей» превосходит по характеристикам своего предшественника С-400 «Триумф». Он способен поражать платформы пятого поколения, такие как американские F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а также обнаруживать баллистические и воздушные цели на расстоянии до 2000 км и 800 км соответственно. Кроме того, система оснащена различными типами ракет, а максимальная дальность поражения составляет 600 км.

« Е с л и э т о п р а в д а , э т а . . . д а л ь н о с т ь п о з в о л и т « П р о м е т е ю » н а н о с и т ь у д а р ы д а л е к о з а п р е д е л а м и г р а н и ц Р о с с и и , . . . п о о б ъ е к т а м , к о т о р ы е и м е ю т ж и з н е н н о в а ж н о е з н а ч е н и е д л я в о з д у ш н о й м о щ и Н А Т О » , — г о в о р и т с я в п у б л и к а ц и и .

До этого главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявлял, что основная отличительная особенность зенитной ракетной системы С-500 «Прометей» — возможность уничтожения широкой номенклатуры целей в ближнем космосе.