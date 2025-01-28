Ситуация на фронте остается сложной для украинской армии, сообщили в Генштабе ВСУ.

" С и т у а ц и я н а ф р о н т е о с т а е т с я с л о ж н о й " , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и в T e l e g r a m - к а н а л е генерального штаба.

26 января в Минобороны РФ информировали, что в результате активных наступательных действий российские войска освободили населенный пункт Великая Новоселка в ДНР.

Украинские военачальники разного уровня характеризуют оперативно-стратегическую обстановку как сложную.

ВСУ сталкиваются с нехваткой личного состава, которую власти безуспешно пытаются компенсировать за счет усиления мобилизации. Отдельной проблемой стало дезертирство, принимающее порой массовый характер. При этом Киев пытается переложить ответственность за провалы ВСУ на западных партнеров, обвиняя их в несвоевременных и недостаточных поставках вооружения.