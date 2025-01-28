Украине станет сложнее покупать оружие у США после решения Госдепа

Приостановка государственным департаментом США зарубежной финансовой помощи заморозит предоставляемое Украине и Тайваню финансирование на покупку американского оружия. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

« П р и о с т а н о в к а п о м о щ и , п о - в и д и м о м у , з а м о р о з и т ф и н а н с и р о в а н и е , к о т о р о е Г о с д е п а р т а м е н т п р е д о с т а в л я е т Т а й в а н ю и У к р а и н е д л я з а к у п к и а м е р и к а н с к о г о о р у ж и я , х о т я э т о н е е д и н с т в е н н ы й и с т о ч н и к в о о р у ж е н и й д л я э т и х с т р а н » , — г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и и з д а н и я .

Как пишет WSJ, трехмесячная пауза «ошеломила» американских чиновников и сотрудников гуманитарных организаций, которые заявили, что прекращение финансирования иностранной помощи в размере около 60 миллиардов долларов в этом году может серьезно повредить «жизненно важным программам».

До этого сообщалось, что в США не стали делать исключение для Украины после решения госдепа приостановить предоставление финансовой помощи другим странам.