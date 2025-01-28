Удар нанесен по аэродрому в Одессе
Удар нанесен по аэродрому в Одессе на юге Украины, где расположены склады и осуществляется сбор беспилотных летательных аппаратов.
Об этом сообщил в интервью РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Одесса: давно туда не прилетало. Аэродром Школьный…» — сказал подпольщик.
По его словам, частично оружие в указанные склады поступает из морского порта. Речь идет о большом количестве складов, сам аэродром хорошо функционирует, рассказал Лебедев.
Украинские СМИ рано утром 28 января сообщали о серии взрывов в Одессе на фоне действия в регионе воздушной тревоги.
26 января Лебедев сообщал, что ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ в Одесской области.
ВС РФ нанесли массированный удар по Украине
Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.