Удар нанесен по аэродрому в Одессе на юге Украины, где расположены склады и осуществляется сбор беспилотных летательных аппаратов.

Об этом сообщил в интервью РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

« О д е с с а : д а в н о т у д а н е п р и л е т а л о . А э р о д р о м Ш к о л ь н ы й … » — с к а з а л п о д п о л ь щ и к .

По его словам, частично оружие в указанные склады поступает из морского порта. Речь идет о большом количестве складов, сам аэродром хорошо функционирует, рассказал Лебедев.

Украинские СМИ рано утром 28 января сообщали о серии взрывов в Одессе на фоне действия в регионе воздушной тревоги.

26 января Лебедев сообщал, что ВС России нанесли удар по скоплению ВСУ в Одесской области.

ВС РФ нанесли массированный удар по Украине

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.