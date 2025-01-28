Заявление главы Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Кирилла Буданова об угрозе существованию государства могут быть связаны с неэффективными мероприятиями властей по мобилизации украинского населения в ряды ВСУ.

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Такое предположение в своем блоге на YouTube сделал британский военный аналитик Александр Меркурис.

" Н е п о д г о т о в л е н н а я м а с с а м о л о д ы х л ю д е й б у д е т б р о ш е н а н а п о л е б и т в ы п р о т и в а р м и и , к о т о р а я с т а л а п р о ф е с с и о н а л ь н о й н а т а к о м у р о в н е , к о т о р о г о , в о з м о ж н о , н е д о с т и г л а н и о д н а а р м и я в м и р е . Б у д а н о в * д о л ж е н з н а т ь , ч т о э т о б у д е т к а т а с т р о ф а " , - п о д ч е р к н у л о н .

По мнению британского эксперта, призыв в ряды ВСУ 18-летних граждан Украины не сможет изменить ситуацию на поле боя для Киева, поскольку у украинской армии нет достаточно времени на качественную подготовку новобранцев. 27 января издание "Украинская правда" сообщило, что руководитель ГУР на встрече с законодателями предупредил о возможном запуске "опасных процессов для самого существования" страны. Буданов якобы заявил, что это произойдет, если Киев и Москва не начнут мирные переговоры до лета текущего года.