Трамп подписал четыре указа о реформировании армии США

Президент США Дональд Трамп подписал четыре указа о реформировании американской армии. Об этом сообщает CNN.

По словам самого Трампа, указы он подписал на борту самолета, летевшего из Флориды в Вашингтон.

Один из указов запрещает трансгендерам (ЛГБТ+ - международное движение, признанное экстремистской организацией и запрещенное в России) проходить военную службу. Вторым Трамп также упразднил все армейские программы по обеспечению разнообразия, равенства и инклюзивности.

Кроме того, Трамп вернул на службу всех военных, которые в свое время были уволены из вооруженных сил за отказ пройти вакцинацию от COVID-19. Всем им будет выплачена задолженность по зарплате.

Наконец, четвертый указ касается создания системы противоракетной обороны "следующего поколения".

Один из чиновников администрации Трампа пояснил журналистам, что запрет на службу в армии трансгендеров связан с тем, что подобным людям необходимо "не менее 12 месяцев, чтобы завершить лечение после операции по переходу". При этом сама операция и восстановление после нее часто связаны с употреблением тяжелых наркотиков.

" В т е ч е н и е э т о г о п е р и о д а о н и ф и з и ч е с к и н е с п о с о б н ы с о о т в е т с т в о в а т ь т р е б о в а н и я м б о е в о й г о т о в н о с т и и н у ж д а ю т с я в п о с т о я н н о м м е д и ц и н с к о м у х о д е . Э т о н е с п о с о б с т в у е т р а з в е р т ы в а н и ю и л и д р у г и м т р е б о в а н и я м г о т о в н о с т и " , - п о я с н и л ч и н о в н и к , и м я к о т о р о г о н е н а з ы в а е т с я .

Следить за исполнением указов поручено Пентагону.

Ранее сообщалось о другом указе Трампа, который касается трансгендеров. Согласно ему, все трансгендерные женщины, отбывающие наказание, должны быть переведены в мужские тюрьмы.

Кроме того, документ запрещает медицинское обслуживание заключенных, связанное со сменой пола.