Трамп подписал четыре указа о реформировании армии США
Президент США Дональд Трамп подписал четыре указа о реформировании американской армии. Об этом сообщает CNN.
По словам самого Трампа, указы он подписал на борту самолета, летевшего из Флориды в Вашингтон.
Один из указов запрещает трансгендерам (ЛГБТ+ - международное движение, признанное экстремистской организацией и запрещенное в России) проходить военную службу. Вторым Трамп также упразднил все армейские программы по обеспечению разнообразия, равенства и инклюзивности.
Кроме того, Трамп вернул на службу всех военных, которые в свое время были уволены из вооруженных сил за отказ пройти вакцинацию от COVID-19. Всем им будет выплачена задолженность по зарплате.
Наконец, четвертый указ касается создания системы противоракетной обороны "следующего поколения".
Один из чиновников администрации Трампа пояснил журналистам, что запрет на службу в армии трансгендеров связан с тем, что подобным людям необходимо "не менее 12 месяцев, чтобы завершить лечение после операции по переходу". При этом сама операция и восстановление после нее часто связаны с употреблением тяжелых наркотиков.
"В течение этого периода они физически не способны соответствовать требованиям боевой готовности и нуждаются в постоянном медицинском уходе. Это не способствует развертыванию или другим требованиям готовности", - пояснил чиновник, имя которого не называется.
Следить за исполнением указов поручено Пентагону.
Ранее сообщалось о другом указе Трампа, который касается трансгендеров. Согласно ему, все трансгендерные женщины, отбывающие наказание, должны быть переведены в мужские тюрьмы.
Кроме того, документ запрещает медицинское обслуживание заключенных, связанное со сменой пола.