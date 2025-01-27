Зеленский выступил с заявлением о мобилизации
Владимир Зеленский рассказал журналистам, что на Украине продолжается мобилизация. Вместе с тем, добавил он, живой силы не хватает. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.
По данным газеты, вопрос о том, что ВСУ не хватает солдат, украинские официальные лица поднимают с 2023 года.
«Мобилизация идет в соответствии с законодательством. В соответствии с законодательством сейчас мобилизуются люди старше 25 лет», — отметил Зеленский.
Украинский политик пояснил, что призвано большое количество людей старше 25 лет, но ВСУ по-прежнему не хватает солдат.
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В частности, уточнил Зеленский, бойцы требуют, чтобы их не держали на фронте бесконечно, чтобы производилась ротация.
Ранее сообщалось, что власти Украины могут принять решение о снижении призывного возраста до 18 лет.