Владимир Зеленский рассказал журналистам, что на Украине продолжается мобилизация. Вместе с тем, добавил он, живой силы не хватает. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.

По данным газеты, вопрос о том, что ВСУ не хватает солдат, украинские официальные лица поднимают с 2023 года.

« М о б и л и з а ц и я и д е т в с о о т в е т с т в и и с з а к о н о д а т е л ь с т в о м . В с о о т в е т с т в и и с з а к о н о д а т е л ь с т в о м с е й ч а с м о б и л и з у ю т с я л ю д и с т а р ш е 2 5 л е т » , — о т м е т и л З е л е н с к и й .

Украинский политик пояснил, что призвано большое количество людей старше 25 лет, но ВСУ по-прежнему не хватает солдат.

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В частности, уточнил Зеленский, бойцы требуют, чтобы их не держали на фронте бесконечно, чтобы производилась ротация.

Ранее сообщалось, что власти Украины могут принять решение о снижении призывного возраста до 18 лет.