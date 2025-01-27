Раскрыто, что российские военные могли найти в бункерах ВСУ в Часовом Яре

Бункер украинской армии, который предположительно уничтожен в районе Часова Яра в ДНР, мог использоваться для обработки важной информации, выразил мнение в беседе с NEWS.ru руководитель «Центра стратегической конъюнктуры» Александр Воробьев. По его словам, это не единственный подобный объект на подконтрольной Киеву территории.

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Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Т а м , с к о р е е в с е г о , к а к и к о г д а - т о в М а р и у п о л е , р а с п о л а г а л и с ь « и н о с т р а н н ы е с п е ц и а л и с т ы » . В Ч а с о в о м Я р е , п о м и м о п р о ч е г о , ш л а о б р а б о т к а и н ф о р м а ц и и , — з а м е т и л о н .

По мнению Воробьева, самой ценной находкой для ВС РФ в таком случае могло бы стать даже не уничтоженное оборудование, а люди.

Э т о м о ж е т с е р ь е з н о о с л а б и т ь в о з м о ж н о с т и В С У н а д а н н о м н а п р а в л е н и и . Е с л и ж е п е р с о н а л о к а з а л с я в п л е н у , т о н а ш а в о е н н а я р а з в е д к а п о л у ч и т ц е н н у ю и н ф о р м а ц и ю , — с ч и т а е т В о р о б ь е в .

Ранее военный корреспондент Дмитрий Кулько рассказал, что российские военные взяли под контроль сеть мощных укреплений ВСУ на юге Часова Яра в ДНР. По его словам, в числе захваченных объектов оказался бункер для генералов стран НАТО, в котором ранее мог быть ликвидирован один из высокопоставленных польских офицеров Адам Марчак. Министерство обороны России не подтверждало эти данные.