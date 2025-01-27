Раскрыто, что российские военные могли найти в бункерах ВСУ в Часовом Яре
Бункер украинской армии, который предположительно уничтожен в районе Часова Яра в ДНР, мог использоваться для обработки важной информации, выразил мнение в беседе с NEWS.ru руководитель «Центра стратегической конъюнктуры» Александр Воробьев. По его словам, это не единственный подобный объект на подконтрольной Киеву территории.
Минобороны РФ не комментировало эту информацию.
Там, скорее всего, как и когда-то в Мариуполе, располагались «иностранные специалисты». В Часовом Яре, помимо прочего, шла обработка информации, — заметил он.
По мнению Воробьева, самой ценной находкой для ВС РФ в таком случае могло бы стать даже не уничтоженное оборудование, а люди.
Это может серьезно ослабить возможности ВСУ на данном направлении. Если же персонал оказался в плену, то наша военная разведка получит ценную информацию, — считает Воробьев.
Ранее военный корреспондент Дмитрий Кулько рассказал, что российские военные взяли под контроль сеть мощных укреплений ВСУ на юге Часова Яра в ДНР. По его словам, в числе захваченных объектов оказался бункер для генералов стран НАТО, в котором ранее мог быть ликвидирован один из высокопоставленных польских офицеров Адам Марчак. Министерство обороны России не подтверждало эти данные.