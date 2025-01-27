Самолет-разведчик Великобритании прервал полет в сторону Калининграда

Самолет-разведчик Великобритании внезапно прервал полет в сторону Калининграда. Об этом сообщают «Аргументы и Факты» со ссылкой на данные сервиса Flightradar 24.

Отмечается, что полет самолета Boeing RC-135W Rivet Joint был прерван после того, как воздушное судно взяло курс в сторону Калининграда. Причины перемены курса на данный момент неизвестны.

При этом в СМИ предположили, что эта ситуация может быть схожей с прерванным полетом французского патрульного самолета Atlantic 2, который выполнял полет в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. Позже французская сторона заявила, что самолет был «подсвечен» радаром российской системы ПВО, которая приняла самолет в качестве цели.