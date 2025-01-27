В Иране сообщили о приобретении российских истребителей

Иран приобрел российские многоцелевые сверхманевренные истребители Су-35. Об этом заявил генерал КСИР (элитное иранское военно-политическое формирование в составе ВС) Али Шадмани, передает ТАСС.

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« И с т р е б и т е л и С у - 3 5 з а к у п л е н ы . В с я к и й р а з , к о г д а у н а с б у д е т н е о б х о д и м о с т ь , м ы б у д е м о с у щ е с т в л я т ь з а к у п к и в о е н н о й т е х н и к и д л я у к р е п л е н и я н а ш и х в о е н н о - в о з д у ш н ы х , с у х о п у т н ы х и в о е н н о - м о р с к и х с и л » , — с к а з а л о н .

17 января в Кремле состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и президентом Ирана Масудом Пезешкианом. В ходе переговоров иранский лидер выразил надежду на то, что в рамках текущих переговоров удастся завершить соглашения по строительству атомной электростанции в Исламской Республике.

По итогам встречи лидеры двух стран подписали новый Договор о всестороннем стратегическом партнерстве между странами.