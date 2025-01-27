В Нидерландах высказались за резкое увеличение армии

Армия Нидерландов должна быть увеличена на 25%, считает госсекретарь при министерстве обороны королевства Гейс Тёйнман. Его слова приводит к газета Volkskrant.

« Н а м н у ж н о у в е л и ч и т ь с о с т а в д о 1 0 0 т ы с я ч ч е л о в е к . Т о е с т ь н а м н у ж н о д о б а в и т ь о к о л о ч е т в е р т и п е р с о н а л а » , — п е р е д а е т Р И А Н о в о с т и .

По словам госсекретаря, точное число военнослужащих в рядах нидерландской армии станет известно следующим летом. Он также не уточнил, к какому времени планируется достичь этих показателей, но, как ожидается, на это уйдёт несколько лет.

Тёйнман добавил, что сейчас минобороны изо всех сил пытается набрать 10 тысяч военнослужащих, чтобы закрыть вакансии. В частности, в ведомстве есть дефицит инструкторов, которые занимаются обучением новобранцев.

Сейчас набор в армию составляет около 4-5 тысяч человек в год. Начиная с 2029 года, число новобранцев планируется увеличить до 9 тысяч ежегодно. В то же время он отметил, что в стране не планируют восстанавливать обязательную воинскую службу, так как власти считают, что в армии должны находиться только те люди, которые хотят там быть.

Ранее сообщалось, что Нидерланды вошли в десятку крупнейших доноров для Украины — 7,5 млрд за несколько лет.