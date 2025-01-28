Появились подробности об изменении порядка призыва на срочную службу в России

Депутаты Государственной Думы предложили разрешить призывным комиссиям пересматривать некоторые решения, в том числе те, что касаются отсрочки от службы в армии. Подробности об изменении порядка призыва на срочную службу в России приводит «Коммерсантъ».

Согласно действующим нормам, комиссия после медосвидетельствования может принять одно из шести решений: отправить призывника в армию или на альтернативную службу, предоставить отсрочку, освободить от срочной службы, зачислить в запас или освободить от исполнения воинской обязанности. Поправки к закону «О воинской обязанности и военной службе», по информации издания, предлагают разрешать комиссиям пересматривать эти решения, если в «день исполнения» возникнут «обстоятельства». О том, что это за обстоятельства и какими они могут быть, не поясняется.

Как сообщал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, весной 2023 года военкомы приняли 11,6 тысячи решений об отправке новобранцев в войска. Осенью того же года призывникам пришлось вновь проходить медкомиссию, что было неудобно самим военнобязанным и создавало нагрузку на призывные комиссии. Кроме того, подобные ситуации приводили к неоправданному расходу бюджетных средств, указывал он.

Ежегодно до пяти тысяч граждан также пытаются обжаловать решения комиссий, добавил Картаполов. По его данным, только в 64 процентах случаев суды успевают рассмотреть во время призывов, а удовлетворяется при этом только 5 процентов жалоб.

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27 января стало известно, что правительство России поддержало проект изменения порядка призыва на срочную службу в России. Он предполагает, что военкоматы смогут призывать в армию россиян в течение года после прохождения комиссии, если это решение не было исполнено сразу же. Документ также предусматривает возможность создания одной призывной комиссии в городах федерального значения, двух и более в муниципальных районах, муниципальных и городских округах.