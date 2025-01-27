Вооруженные силы РФ за прошедшие сутки нанесли поражение личному составу и технике украинских войск в 149 районах. Об этом сообщило министерство обороны страны в официальном Telegram-канале.

По данным ведомства, в соответствующих операциях принимали участие расчеты беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и оперативно-тактическая авиация. Также к работе подключились ракетные войска и артиллерия.

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов, базе горючего ВСУ (Вооруженных сил Украины — «Газета.Ru»), а также скоплениям живой силы и техники противника в 149-ти районах», — говорится в заявлении.

27 января руководитель специального отряда быстрого реагирования «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что на Украине был уничтожен бункер командиров из стран — членов НАТО. Сеть мощных укреплений находилась на юге города Часов Яр в ДНР.

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Как отметил российский генерал-лейтенант, фортификационные сооружения были рассчитаны на 30–40 человек. Он не исключил, что при ударе по ним солдаты ВС РФ могли ликвидировать польского военачальника Адама Марчака.