В США показали, как будут выглядеть боевые действия в Тихом океане в 2043 году

Военно-морской флот США выпустил футуристическое видео, демонстрирующее предполагаемые боевые действия на море в 2043 году. Судя по картинке, речь идет о Тихом океане, где единственным вероятным противником США, по заявлениям Вашингтона, выступает Китай.

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На опубликованный 26 января информационным центром военных действий на море (Naval Information Warfare Center) ВМС США ролик обратило издание Task & Purpose.

"Идет 2043 год. Мы воюем с равным по силе противником в течение года", - такой аннотацией сопровождается видео, на котором показывается работа американского центра боевого управления в ходе конфликта.

Согласно демонстрируемым кадрам, в недалеком будущем ВМС США активно применяют искусственный интеллект, лазеры, гиперзвуковые ракеты, оружие на новых физических принципах и состоящие из БПЛА ударные группы.

Перед которыми ставится задача прорвать систему ПВО "красных" и нанести поражение их военным объектам, угрожающим "стратегически важному для США острову". Если включить фантазию, этим островом можно считать Тайвань или, например, Гуам.

По сценарию видео, для нанесения поражения противнику используется ударная группа США в составе авианосца John F. Kennedy (еще строится и пока не спущен на воду), а также эсминцев с управляемым ракетным оружием. Сначала цели атакуются истребителем F-35, который по командам искусcтвенного интеллекта наводит на них ведомые беспилотники. После уничтожения систем ПВО противника, объекты врага повторно поражаются гиперзвуковыми ракетами с боевых кораблей США.

Как отмечает Task & Purpose, многие показанные в видео технологии в настоящее время активно разрабатываются Пентагоном, и через 18 лет - к 2043 году - они действительно могут быть поставлены на вооружение в рамках подготовки США к прямому военному конфликту с Китаем.