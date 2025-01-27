Express: британские военные готовы к задержанию российских судов из-за кабелей

Британские военные силы оперативного развертывания готовы задерживать российские суда около британского побережья.

В Великобритании заявили о готовности задерживать российские корабли
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Об этом пишет газета Express со ссылкой на источники.

«Британские военные силы оперативного развертывания «готовы» высаживаться на российские суда у побережья и задерживать их», — говорится в публикации.

В материале указывается, что британские военнослужащие готовы штурмовать российские суда, если есть доказательства того, что они якобы повреждают подводные трубопроводы и кабели.

Уточняется, что военные Британии регулярно тренируются для захвата чужих кораблей.

«Но, конечно, для этого потребуется политическое решение на самом высоком уровне, и это, вероятно, будет приниматься в каждом конкретном случае», — сказал собеседник издания.

Ранее управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило об инциденте с судном в Персидском заливе.

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