В Великобритании заявили о готовности задерживать российские корабли

Британские военные силы оперативного развертывания готовы задерживать российские суда около британского побережья.

Об этом пишет газета Express со ссылкой на источники.

«Британские военные силы оперативного развертывания «готовы» высаживаться на российские суда у побережья и задерживать их», — говорится в публикации.

В материале указывается, что британские военнослужащие готовы штурмовать российские суда, если есть доказательства того, что они якобы повреждают подводные трубопроводы и кабели.

Уточняется, что военные Британии регулярно тренируются для захвата чужих кораблей.

«Но, конечно, для этого потребуется политическое решение на самом высоком уровне, и это, вероятно, будет приниматься в каждом конкретном случае», — сказал собеседник издания.

Ранее управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило об инциденте с судном в Персидском заливе.