Евросоюз захотел разместить свои войска в Гренландии

Глава Военного комитета Евросоюза генерал Роберт Бригер призвал разместить войска в Гренландии, поскольку это будет отвечать требованиям глобальной безопасности.

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По его словам, вооруженные силы ЕС должны присоединиться к войскам США, находящимся на острове, передает Welt am Sonntag.

Трамп заявил, что США получат Гренландию

«На мой взгляд, имело бы смысл не только разместить силы США в Гренландии, как это происходит сейчас, но и рассмотреть возможность размещения там войск ЕС. Это станет сильным сигналом и может способствовать стабилизации в регионе», — сказал Бригер.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По его словам, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал и переименовать Мексиканский залив в Американский. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти, а в МИД России призвали подождать официального вступления Трампа в должность.