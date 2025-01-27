Пленный комвзвода "Анны Киевской" рассказал об обучении во Франции

Попавший плен командир разведвзвода 155-й бригады ВСУ "Анна Киевская" признался, что подготовка подразделения во Франции была пиаром.

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Видео с его рассказом публикует РИА Новости.

"Выехали на позиции, они на листочке были готовы. А в реальности у них не было много техники… Вообще только стрелковое оружие. И то, что они пропиарены, не показатель в бою. Сказали, обучение во Франции - 55 дней… Ничего нового там мы не узнали", - посетовал комвзвода.

Также он сообщил, что за один день из подразделения дезертировали 9 офицеров и около 20 солдат. По словам пленного, среди бойцов было много немотивированных и ограниченно годных.

Напомним, что названная в честь дочери князя Ярослава Мудрого и жены французского короля Генриха I бригада "Анна Киевская" была сформирована и укомплектованной во Франции. Заявлялось, что "элитное" подразделение вооружено танками Leopard 2, французскими САУ Ceasar, колесными танками AMX-10RC, бронетранспортерами VAB и другой техникой.

Однако сразу после прибытия на передовую около 1,7 тысячи бойцов 155 бригады дезертировали. Это вызвало большое скандал на Украине, командира "Анны Киевской" сняли с должности.