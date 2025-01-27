Российский военкор сообщил о захвате бункера генералов НАТО

Российские военнослужащие захватили сеть мощных укреплений на юге Часов Яра, которая была возведена еще до начала спецоперации на Украине. Об этом сообщил военный корреспондент Дмитрий Кулько в своем Telegram-канале.

Отмечается, что укрепрайон был создан на территории лесной базы отдыха «Часовоярец». Изначально там располагался штаб так называемой антитеррористической операции (АТО), а в 2023 году один из бункеров заняли генералы НАТО и Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В марте прошлого года по этому командному пункту нанесли удар тактической ракетой «Искандер». Предположительно, в результате атаки был ликвидирован генерал польской армии Адам Марчак. Затем укрепления использовались бойцами 24-й Львовской бригады ВСУ, которые обороняли Часов Яр.

В Киеве раздались взрывы

Ранее стало известно, что украинские войска ежедневно теряют дома и улицы в Часовом Яре.