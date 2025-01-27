В подразделении ВСУ заметили гаубицы 1941 года

Гаубицы M101, которые начали серийно выпускать в 1941 году, используют в подразделениях Вооруженных сил Украины (ВСУ). Американские орудия заметили на харьковском направлении, сообщает «Российская газета» («РГ»).

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Издание обратило внимание на фотографии артиллерийской позиции гаубицы M101 образца 1941 года, которую прикрыли сеткой для защиты от дронов-камикадзе.

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Разработку орудия начали в 1919 году, а первое изделие собрали только в 1928-м. Однако доработка и устранение недостатков заняли более десяти лет — гаубицу под обозначением M101 приняли на вооружение в 1941 году. До 1953 года выпустили более 10 тысяч гаубиц. Максимальная дальность стрельбы орудия калибра 105 миллиметров — 11,2 километра.

В ноябре 2024 года стало известно, что гаубицами M101 вооружили пограничную службу Украины. Ведомство опубликовало фотографию с орудиями, которые стоят на вооружении службы.

В мае ВСУ применили буксируемые орудия Д-44 образца 1944 года в районе Волчанска. Изначально на Украине отправили эти пушки на хранение, но в 2015 году их начали возвращать в войска.